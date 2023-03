Der S&P 500 konnte die Erholung vom Vortag am heutigen Donnerstag weiter fortsetzen und dabei auch den wichtigen 10er-EMA im Tageschart nach oben durchbrechen. Der S&P 500 nimmt nun Kurs auf den 50er-EMA bei 3.980 Punkten und auf die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart. Bisher befindet sich der S&P 500 aber lediglich in einer Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend. Am Vortag hieß es im Insight: "Die übergeordnete Richtung im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...