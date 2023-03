Die vom National Center of Meteorology (NCM) ausgerichtete Regionalkonferenz (RECO) der Regional Association II (Asia) der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) wurde heute in Abu Dhabi durch die Abgabe einer Erklärung auf höchster Ebene zur Unterstützung der "Early Warning for All"-Initiative der Vereinten Nationen abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230316005523/de/

His Excellency Dr. Abdulla Al Mandous, the Director General of the National Center of Meteorology (NCM) (Photo: AETOSWire)

Die Erklärung hob die dringende Notwendigkeit zum Aufbau nationaler und gemeinschaftlicher Reaktionsfähigkeiten durch Unterstützung der Entwicklung der nationalen Politik und Gesetzgebung hervor, um die Umsetzung der Early Warning Initiative, der Entwicklung und des Vorantreibens wirkungsbasierter Warnhinweise und von Entscheidungsunterstützungssystemen für wichtige "Disaster Risk Reduction"-Interessenvertreter zu gewährleisten.

Die Erklärung betonte die Notwendigkeit des Aufbaus von Kapazitäten für wirksame und maßgebliche frühzeitige Warnhinweise in geeigneten Formaten, wie beispielsweise das Common Alerting Protocol (CAP) für alle wichtigen Nutzer, einschließlich der Medien, und um Beobachtungslücken zu schließen, um den globalen, regionalen und nationalen Bedürfnissen gerecht zu werden, was von entscheidender Bedeutung für die Vorhersagen für alle zeitlichen Abläufe ist.

Die RECO-Teilnehmer bekräftigten auch ihre Unterstützung der weiteren Entwicklung und Umsetzung der WMO Greenhouse Gas Monitoring Initiative als ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Umsetzung des Paris Agreement und der Entwicklung von Strategien zur Erreichung der anthropogenen Netto-Null-Emissionen.

Die Erklärung forderte darüber hinaus die Agenturen des UN-Systems, die Fonds und Programme, zwischenstaatlichen Organisationen, Regionalorganisationen, Regierungsinstitutionen, Entwicklungspartner, NGOs, den Privatsektor und die akademische Welt dazu auf, die Zusammenarbeit mit der WMO und ihren Mitgliedsstaaten fortzuführen, um die "Early Warnings for All"-Initiative umzusetzen.

Für die Dauer vom 13. bis 16. März 2023 bot die RECO ein Forum für die National Meteorological and Hydrological Services der RA II, um die auftauchenden Probleme und Herausforderungen anzugehen, die regionale Zusammenarbeit zu stärken und die Partnerschaften zur Umsetzung der WMO-Resolutionen und Entscheidungen zu verbessern.

H.E Dr. Abdulla Al Mandous, Director General von NCM und President RA II (Asia), erklärte: "Wir vertrauen darauf, dass die Ergebnisse und Empfehlungen der Konferenz die Umsetzung der Aktionspläne der Vereinten Nationen zur Einreichung von Vorschlägen für verbesserte Frühwarnsysteme erleichtern werden, insbesondere in unserer Region, die oftmals aufgrund ihrer weiten und abwechslungsreichen Landschaft von einer Reihe von Naturkatastrophen betroffen ist."

Die Konferenz verzeichnete mehr als 150 Teilnehmer, darunter die Botschafter von 35 Mitgliedsstaaten der RA II Asia, wichtige Vertreter der WMO und anderer Kommissionen und Ämter der Vereinten Nationen und die ständigen Vertreter der WMO-Mitglieder aus Asien.

Die Konferenz erörterte eine Reihe von Themen in Zusammenhang mit Meteorologie, die sich auf drei Bereiche konzentrierten: Early Warnings for All, Infrastructure und Integrated Services.

*Quellenangabe: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230316005523/de/

Contacts:

Salam Shehady, Tel.: 00971553584520

Sshehady@apcoworldwide.com