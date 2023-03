KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur aktuellen Bankenkrise:

"Werden die einzelnen Feuer nun also schwelen, um in fünf Monaten als Finanzkrise 2.0 zum Flächenbrand zu werden? Schwelen wahrscheinlich, Flächenbrand eher nicht. Denn auch wenn gerade der Fall in den USA von Lücken in der Regulierung zeugt, stehen die Banken heute robuster da als damals."/yyzz/DP/nas