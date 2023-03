PARIS (dpa-AFX) - Die Industriestaaten-Organisation OECD legt am Freitag (12.00 Uhr) in Paris ihren Ausblick für die Weltwirtschaft und die G20-Länder vor. Angesichts des Krieges in der Ukraine sowie der Energiekrise und Inflation ist von einer verhaltenen Perspektive für die wirtschaftliche Entwicklung auszugehen. Auch wenn einige der Risiken inzwischen kalkulierbarer geworden sind, belasten der unsichere Fortgang des Krieges sowie seine Konsequenzen weltweit die Unternehmen und die Staatsfinanzen./evs/DP/nas