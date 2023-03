Der französische Energiekonzern Totalenergies verkauft seine Netze von 1198 Tankstellen in Deutschland und 392 in den Niederlanden an das kanadische Unternehmen Couche-Tard. In Belgien und Luxemburg werde mit Couche-Tard ein Gemeinschaftsunternehmen zum Betrieb der 619 dortigen Total-Tankstellen gegründet.Die vier Tankstellennetze sollen mindestens fünf Jahre unter der Marke Total bleiben, solange sie von Totalenergies mit Kraftstoff versorgt werden. Der Rückzug aus dem Tankstellengeschäft hänge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...