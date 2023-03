DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BANKEN - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht nach der Pleite der Silicon Valley Bank und den Turbulenzen rund um die Credit Suisse keine neue Finanzkrise auf Deutschland und Europa zukommen. "Die Gefahr sehe ich nicht", sagte Scholz im Interview. "Das Geldsystem ist nicht mehr so fragil wie vor der Finanzkrise." Daher erwarte er auch keine Konsequenzen für deutsche Sparer. "Die Einlagen der deutschen Sparerinnen und Sparer sind sicher", unterstrich Scholz. (Handelsblatt)

ROHSTOFFE - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht bei der Frage der Rohstoffsicherung Japan als Vorbild für Deutschland. "Japan folgt da lange schon einem strategischen Ansatz. Ich bin überzeugt, davon können wir einiges lernen", sagte Scholz im Interview. Scholz bricht an diesem Freitag mit mehreren Kabinettsmitgliedern zu deutsch-japanischen Regierungskonsultationen nach Tokio auf. In Japan wird die Energieversorgung in enger Zusammenarbeit zwischen Staat und privaten Unternehmen sichergestellt. Es gibt mehrere staatliche Organisationen, staatliche und halbstaatliche Finanzinstitute und Unternehmen, die sich auf die Finanzierung, Erforschung und Erschließung von Rohstoffquellen spezialisiert haben. (Handelsblatt)

BANKEN - Ökonom Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hat vor großen Verlusten bei europäischen und auch deutschen Banken gewarnt. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch im Euroraum und in Deutschland einige Finanzinstitute durch den starken Zinsanstieg der vergangenen zwölf Monate große Verluste realisieren werden, ähnlich wie in den USA und wie nun bei der Credit Suisse in der Schweiz", sagte Fratzscher im Interview. Die Europäische Zentralbank müsse zwischen den Zielen der Preisstabilität und der Finanzstabilität abwägen, auch wenn das Mandat sie zur Sicherstellung der Preisstabilität verpflichte. Eine Bankenkrise würde jedoch mittelfristig auch die Preisstabilität gefährden. (Funke Mediengruppe)

BANKEN - Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) sieht die hiesigen Finanzinstitute trotz steigender Zinsen und Nervosität an den Märkten gerüstet. "Die deutschen Banken sind robust, stabil und widerstandsfähig", sagte Hilmar Zettler, Geschäftsbereichsleiter Bankenaufsicht und Einlagensicherung beim BdB, im Interview. Seit der Finanzkrise 2008 sei die durchschnittliche Kernkapitalquote deutscher Banken um rund 80 Prozent gestiegen. Für Sparerinnen und Sparer greife zudem ein doppeltes Sicherungsnetz aus gesetzlicher und freiwilliger Einlagensicherung. (Funke Mediengruppe)

BANKEN - Laut Ökonom Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, ist eine systemische Bankenkrise trotz der jüngsten Turbulenzen unwahrscheinlich. "Wir erleben eine Unruhe am Markt, aber keine Bankenkrise, die vergleichbar mit 2008 wäre. Dieses Mal geht es nicht um die Vernetzung untereinander, sondern um das Geschäftsmodell der Banken im Umfeld steigender Zinsen", sagte Hüther im Interview. 2008 sei Geld aus dem Markt genommen worden. Dieses Mal werde es an andere Banken verteilt, bleibe aber im System. Zudem seien die Banken in Europa widerstandsfähiger. In den USA hingegen räche es sich, dass kleine Banken von der Regulierung ausgenommen worden seien. (Funke Mediengruppe)

SUBVENTIONEN - Im Streit um das milliardenschwere Industrie- und Klimaschutzprogramm von US-Präsident Joe Biden hat das Ifo-Institut Bundesregierung und EU vor einer allzu aggressiven Antwort gewarnt. "Ein Subventionswettbewerb, bei dem es pauschal darum geht, die Fördersummen anderer Länder zu übertreffen, um die heimische Produktion zu schützen, ist aus ökonomischer Sicht kritisch zu bewerten", heißt es in einem noch unveröffentlichten Gutachten der Münchener Wirtschaftsforscher für das Bundesfinanzministerium. (Süddeutsche Zeitung)

WAHLRECHTSREFORM - Durch die von der Ampel-Koalition geplante Wahlrechtsreform würden sich mindestens 340 Millionen Euro pro Legislaturperiode einsparen lassen. Das geht aus einer Berechnung des Bundes der Steuerzahler für die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten hervor. Die Pläne von SPD, Grünen und FDP sehen vor, die Zahl der Abgeordneten von derzeit 736 auf künftig 630 zu begrenzen. Basis der Kalkulation ist der Bundeshaushalt 2023. Berechnet wurden hierbei die Mandatskosten, also etwa Ausgaben für die Abgeordnetendiät, die Kostenpauschalen für Wahlkreisbüro und Mitarbeiter, Sachleistungen und Dienstreisen. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

