Berlin - Die Mehrheit der Bundesbürger lehnt die Straßenblockaden der Klimaaktivistengruppe "Letzte Generation" ab. Das ist ein Ergebnis der neuen Umfrage zum ZDF-"Politbarometer", die am Freitag veröffentlicht wurde.



80 Prozent sagen demnach, die Straßenblockaden gingen "zu weit", 18 Prozent gehen sie "nicht zu weit", und zwei Prozent äußern sich nicht. In der Fragestellung waren die Blockaden als "illegal" bezeichnet worden. Mehrheitlich ablehnend äußern sich dabei die Anhänger aller Parteien. Über die Hälfte findet es aber richtig, dass einige Städte mit den Aktivisten Vereinbarungen treffen, um Protestaktionen zu verhindern, wie zuletzt beispielsweise in Hannover.

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken