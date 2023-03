Es ist eines dieser Technologieunternehmen, das abseits der großen Aufmerksamkeit am Aktienmarkt mit Hochdruck an einer umweltfreundlichen Zukunft arbeitet. Mit seinen Komponenten, die beispielsweise Nutzfahrzeuge für die Gas- und Wasserstoffmobilität umrüsten, nimmt das Unternehmen bereits einen Marktanteil von etwa 30 Prozent ein. Und hier ist nur ein Standbein genannt, auf das der Hot-Stock der Woche in Zukunft verstärkt sein Augenmerk legen will. Auch für Anleger sind mit der Aktie jetzt bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...