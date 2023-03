Für Warren Buffett gehört Kaufen in der Krise dazu. Er ist bekannt dafür, dass er über einen kurzfristigen wirtschaftlichen Schock hinausblickt und die langfristig orientierten Chancen gerne wahrnimmt. Das ist ein Teil seines Rezepts für marktschlagende Renditen. Genau das möchte ich ebenfalls vermehrt tun. Das bedeutet, dass ich in der Krise kaufe. Eine Warren-Buffett-Aktie habe ich im Moment auf dem Radar, die außerdem attraktive 3 % Dividendenrendite mitbringt. Sehen wir uns an, welcher Name ...

Den vollständigen Artikel lesen ...