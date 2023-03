In der Finanzwelt gibt es oft Diskussionen darüber, ob Anleihen besser sind als Aktien. Im Zuge des starken Zinsanstiegs wird diese Diskussion zusehends stärker geführt, da Anleihen mittlerweile als echte Alternative gelten. Doch es gibt Unterschiede: Während Anleihen in der Regel als sicherer angesehen werden, können Aktien höhere Renditen bringen. Es hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, welches Instrument in welcher Situation besser geeignet ist - insbesondere der Blick auf das zukünftige ...

