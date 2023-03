Qualcomms neue mobile Plattform Snapdragon 7 Plus Gen 2 soll Smartphones in der Preisklasse zwischen 400 und 600 Dollar mehr Leistung bei geringerem Energieverbrauch liefern. Nur wenige Tage nach dem Mobile World Congress, auf dem Qualcomm allerlei neue Produkte und Partnerschaften - etwa für Snapdragon Satellite und AR-Brillen - angekündigt hat, legt der Halbleiterentwickler nach: Mit dem neuen Snapdragon 7 Plus Gen 2 will Qualcomm Premiumfunktionen in die Mittelklasse ...

