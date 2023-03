TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach einer turbulenten Woche im Zuge der Krise der US-Regionalbanken zeichnet sich an den asiatischen Börsen ein versöhnlicher Wochenabschluss ab.

Der japanische Nikkei 225 hat ihn mit einer Erholung um 1,2 Prozent auf 27 333 Punkte bereits in trockene Tücher gebracht. Tags zuvor war er mit 26 632 Punkten zeitweise noch auf das tiefste Niveau seit rund fast Monaten abgesackt. Die Anleger schlossen sich der Sichtweise der Wall Street an, wo auf eine Zinspause der Notenbanken gehofft wird, auch wenn die Europäische Zentralbank tags zuvor noch einmal kräftig an der Schraube drehte.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte zuletzt um 1,5 Prozent auf 19 500 Punkte. Er war im Wochenverlauf noch auf das Niveau von Ende Dezember zurückgefallen. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann ein halbes Prozent auf 3 958 Punkte.

Am australischen Aktienmarkt stieg der S&P ASX 200 um 0,4 Prozent auf 6994 Punkte./ag/mis

JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0