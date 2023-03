The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.03.2023ISIN NameUS904764BA48 UNILEVER CAP. 18/23XS0907606379 AMCOR LTD 13/23 MTNXS1796077946 ING GROEP 18/28 FLR MTNXS1796233150 NESTLE HLDGS 18/23 MTNXS1967011336 NATL WESTM.B 19/23 FLRXS1796257092 CIBC 18/23 MTNCH0208323441 GENF KT. 13-23DE000CZ43YN1 COBA IS.301 VARDE000HLB3AC5 LB.HESS.THR BON16/23 DAIDE000HLB2FK9 LB.HESS.THR BON16/23 BMWPTBSSJOM0014 BRISA-CON.ROD. 16/23 MTNDE0001040848 BAD.-WUERTT.LSA 13/23R110USQ8809VAD12 SYDNEY AIRPORT FIN. 12/23XS1382368113 NATWEST GROUP 16/23 MTNXS1383389670 SCENTRE MANAGEM.16/23 MTNDE0001599272 LAND NRW SCHATZ93R167