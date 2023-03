Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung März 2023, Sensirion, 8712 Stäfa, Switzerland Gaschromatograph für eine schnelle und genaue ortsunabhängige Gasanalyse? Qmicro von Sensirion wird auf der Pittcon 2023 in Philadelphia, USA, den Mikro-Gaschromatographen DynamiQ-S vorstellen. Der DynamiQ-S ermöglicht schnelle und genaue Gasanalysen zur Prozessüberwachung oder für industrielle Laboranalysen. Der Mikro-Gaschromatograph DynamiQ-S eignet sich für die Überwachung von Gasmischungen wie Erdgas, Wasserstoff oder Biogas in industriellen Prozessen und in der Fabrikautomation. Da er äusserst kompakt, einfach zu bedienen und wartungsarm ist, ermöglicht der Chromatograph eine schnelle und genaue ortsunabhängige Online-Gasanalyse. Die integrierten Mikro-GC-Chips ermöglichen Analysezeiten von weniger als einer Minute. Der DynamiQ-S lässt sich sowohl für die kontinuierliche, unbeaufsichtigte Prozessüberwachung als auch für manuelle Gasanalysen programmieren. Expansion mit Partnern in den USA Qmicro von Sensirion ist auf der Suche nach US-Partnern, die Erfahrung mit (Mikro-)Gaschromatographen haben und Mikro-GC für verschiedene Anwendungen verkaufen, installieren und unterstützen können. DynamiQ-X ebenfalls auf der Pittcon 2023 Neben dem DynamiQ-S wird Qmicro von Sensirion auf der Messe ein weiteres Produkt vorstellen: den DynamiQ-X, einen Prozessgaschromatographen für Online-Gasanalysen. Der kompakte, explosionssichere DynamiQ ermöglicht die Online-Überwachung verschiedener Prozessgase in industriellen Anwendungen und liefert Konzentrationen sowie Rechenwerte zur jeweiligen Gasmischung. Er ist äusserst reaktionsschnell und genau und kann Gasmischungen wie Erdgas, Wasserstoff und andere Prozessgase überwachen. Der Prozessgaschromatograph ist ATEX- und IECEx-zertifiziert. Die US-Zertifizierungen CLASS I, DIVISION 1 (GROUP B, C und D, T4) sind beantragt.

Besuchen Sie Sensirion auf der Pittcon 2023 (Stand 739) in Philadelphia, USA, vom 18. bis 22. März, um mehr über den DynamiQ-S und den DynamiQ-X zu erfahren. Weitere Informationen finden Sie auch online unter www.qmicro.com/product/dynamiq-s und www.qmicro.com/product/dynamiq-x .

Qmicro by Sensirion Qmicro bietet Hightechprodukte und -lösungen für die Online-Analyse der Gaszusammensetzung mit der microGC-Chip-Technologie (MEMS). Anwendungsbereiche sind die industrielle Prozesssteuerung und die Automatisierung. Die von Qmicros entwickelte microGC-Produktreihe für Gasanalysen "DynamiQ" umfasst Online-Gasüberwachungseinheiten, die für ausgewählte Kunden in anwendungsspezifischen Konfigurationen und Mengen bereitgestellt werden. Zu diesen Kunden zählen normalerweise Systemintegratoren, OEM und spezialisierte Vertriebspartner. So werden die Instrumente jeweils für eine spezifische Anwendung konfiguriert und dann als Analysegeräte für eben diese Anwendung verkauft. Seit 2021 gehört Qmicro zu Sensirion. Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen: www.qmicro.com Kontakt: info@sensirion.com , Tel. +41 44 306 40 00 Zusatzmaterial zur Meldung:



