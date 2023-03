Börsentag auf einen Blick Aktien: Erholung geht weiter DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Die positive Reaktion an den Finanzmärkten auf die Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag noch etwas nach oben tragen. Der Broker IG berechnete den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15 040 Punkte. Auf Wochensicht steht für den Dax jedoch noch immer ein Verlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...