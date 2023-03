Die Infineon-Aktie befand sich zuletzt im Konsolidierungsmodus. Das könnte sich in dem wieder spürbar aufgehellten Marktumfeld ändern. Die positive Reaktion an den Finanzmärkten auf die Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag und die Hoffnung auf eine ähnliche Reaktion nach der Fed-Sitzung in der kommenden Woche könnte für positive Impulse sorgen. Die zunehmenden Hoffnungen auf eine weniger rigide Geldpolitik der Notenbanken dürfte auch an der Infineon-Aktie nicht spurlos vorüberziehen. ...

