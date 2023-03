London/Moskau/Kiew - Nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes haben russische Soldaten und Kräfte der Wagner-Gruppe in der Ukraine den Fluss Bachmutka überqueren und auf dem Westufer Fuß fassen können. Bisher hatte der Fluss eine der Frontlinien in der stark umkämpften Stadt Bachmut gebildet, heißt es im täglichen Lagebericht vom Freitag aus London.



Ukrainische Truppen halten demnach weiterhin den Westen der Stadt sowie Teile des Zentrums unter ihrer Kontrolle. Entlang des kompletten Frontverlaufs würden die russischen Angriffe jedoch an Intensität verlieren. Dies sei höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Kampfkraft der eingesetzten russischen Verbände vorübergehend so weit dezimiert wurde, dass selbst lokale Offensivaktionen derzeit nicht durchführbar seien, so die Briten. Die russische Führung werde wahrscheinlich versuchen, die Angriffe wieder zu verstärken, sobald die Personal- und Munitionsbestände wieder aufgefüllt worden sind.



In der Zwischenzeit werden die russischen Kommandeure wahrscheinlich gezwungen sein, die Durchführung von Offensivoperationen zu reduzieren, um die Stabilität der eigenen Front nicht durch etwaige ukrainische Gegenangriffe zu gefährden, so die Geheimdienstler.

