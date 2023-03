DJ Zahl der Baugenehmigungen bricht im Januar ein

Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Januar regelrecht eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 21.900 Wohnungen genehmigt. Das waren 26,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Gründe dafür sind Materialmangel und hohe Kosten für Baumaterialien, Fachkräftemangel am Bau und zunehmend höhere Bauzinsen.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Januar 18.700 Wohnungen genehmigt. Das waren 28,5 Prozent oder 7.400 Wohnungen weniger als im Vorjahresmonat. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 25,5 Prozent auf 4.900 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 48,4 Prozent auf 1.300.

Auch bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen deutlich, und zwar um 28,6 Prozent auf 11.500 Wohnungen.

Die Baugenehmigungen sind ein wichtiger Indikator für die künftige Bauaktivität. Die Ampel-Koalition will in jedem Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Verbände und Experten sehen dieses Ziel aber in immer weitere Ferne rücken.

