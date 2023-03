Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Finanzmarktturbulenzen kommen in Teilen unerwartet und für die EZB fast zur Unzeit, sind sie nach ihrer Auffassung jedoch nicht als weiterer "Schwarzer Schwan" zu bezeichnen, so die Analysten der NORD LB.Der Rat steuere weiterhin auf seinem geldpolitischen Straffungskurs. Der hohe Preisdruck und die robuste ökonomische Aktivität würden den Notenbankern hier scheinbar den Weg weisen. Doch inwiefern diese Richtung auch zukünftig gehalten werde, sollte nach Dafürhalten der Analysten der NORD LB endlich einmal wirklich datenabhängig erfolgen. Da könne man die Äußerung Lagardes, nach der nach einer "robusten Entscheidung" für 50 Basispunkte der Blick auf die Daten erfolgen solle, fast schon bejubeln. Und zur Datenabhängigkeit müsse dann auch der Blick auf die Bankenlandschaft gehören. Denn wie man aus den Krisen der Vergangenheit wisse, sei zwar nicht jede Anspannung eine Krise, aber auch nicht jede Erholung ein Krisenende. Allein der Hinweis auf "Liquiditätshilfen für das Finanzsystem" könne in Analogie zum TPI als Beruhigungspille dienen und nachhaltig wirken. Sich darauf zu verlassen, wäre zu einfach. Abseits dieser Debatte müssten aber auch die anderen geldpolitischen Instrumente im Auge behalten werden. Die Reduktion der EZB-Bilanz werde schließlich unaufhaltsam vorangehen - dies könne künftig auch wie ein Zinsschritt wirken. Das Tempo müssten die Notenbanker mit Blick auf das APP für die zweite Jahreshälfte jedoch spätestens im Juni vorgeben. ...

