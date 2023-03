Eine konzertierte Banken-Aktion zur Unterstützung der schlingernden Regionalbank First Republik hat für Aufatmen an der Wall Street gesorgt und die Sorgen vor weiteren Pleiten in der Branche gedämpft. Die US-Indizes schlossen daraufhin am Donnerstag deutlich fester und diese positiven Vorgaben unterstützen am Morgen den DAX. Der deutsche Leitindex notiert zwar auf Wochensicht noch rund 2,5 Prozent im Minus, schafft 30 Minuten vor dem Handelsstart jedoch den Sprung über 15.000 Punkte. Alle aktuellen ...

