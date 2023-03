NuGen Medical: 5 Mal "STRONG BUY" + 4 Mal "BUY"

Anzeige / Werbung

Es gibt viele schwerwiegende Gründe, von der konventionellen Verabreichungsmethode mittels Injektionsspritze oder "Pen" auf den sogenannten InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* umzusteigen.

Dabei handelt es sich um ein simpel zu handhabendes Gerät, um Insulin, ohne eine Nadel dem Körper zuzuführen. Wenn die Zielgruppe dies erkennt, wird jeder umsteigen wollen und eine Kauflawine sowohl im Produktbereich als auch in der Aktie auslösen!

Der InsuJet ist in über 40 Ländern bereits zugelassen und kann auch schon in verschiedenen Shops erworben werden, zum Beispiel hier: https://www.insujet.com/products/insujet-starter-pack

Insujet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber Insujet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile! Rebeca, Spanien, Insujet-Anwenderin seit 2022.

Das Papier wird offenkundig gerade von den Investoren als jene rare "Super-Chance" identifiziert, die es JETZT zu nutzen gilt. Nun, da das offene Gap im Chart vom 6.3.2023 geschlossen wurde, könnte diese wichtige Hürde aufgeweicht worden sein, die bislang weiteren Kursgewinnen im Weg stand.

Quelle: barchart.com / investing.com



Wie man im Chart erkennen kann, eilt die Aktie von einem Hoch zum nächsten, wohl allein aufgrund eines neuen, aber in der Branche sehr bekannten Managements, das seit wenigen Wochen das Ruder bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* übernommen hat und dem es die Anleger offenbar zutrauen, das Boot auf "Wachstumskurs" zu bringen.

Hauptvorteile des Insujet gegenüber konventioneller Nadelinjektion:

Der vom Unternehmen entwickelte Insujet, eine nadellose Insulin-"Spritze", hat so markante Vorteile, dass die Anwender diese vermutlich nicht ignorieren können. Man gab bekannt, dass sich bei der Verwendung des nadelfreien Injektionsgerät Insujet, das eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme ermöglicht, ein deutlich schnelleres Einsetzen der Insulinwirkung zeigt. Dies wurde in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Ergebnisse wurden in verschiedenen einflussreichen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht (Link zur News). Zusammengefasst:

schnellere Wirkung des Kurzzeitinsulins;

Schmerzlosigkeit;

das fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen; und

weniger medizinischer Abfall!



Dream-Team wieder vereint!

Im Gespann hat das Duo Buzbuzian/Di Benedetto für ein Tech-Startup in derm jüngsten Vergangenheit rund 120 Mio. CAD auftreiben können. Nun haben sie die Zügel bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in die Hand genommen, was in unseren Augen beinahe ein Garant für Erfolg für Firma und Aktionär darstellt. Das erklärte Ziel ist es nun, dass NuGen den Schritt vom Entwickler zum Vermarkter schafft, - und die Anleger deuten die gesetzten Zeichen offenbar als vielversprechend.

NuGen Medical Announces the Appointment of Tony Di Benedetto as Executive Chairman and Director

Als Richard Buzbuzian mich bat, bei NuGen einzusteigen, sah ich mir sofort das Unternehmen genauer an und erkannte schnell, dass alle Elemente für den Erfolg vorhanden sind, sie müssen nur neu organisiert werden. Das passt perfekt zu meiner früheren Geschäftserfahrung. Gelegenheit angenommen! Tony Di Benedetto Executive Chairman und Director von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*



Diabetes - die Fakten #

Schenkt man einer aktuellen Lancet-Studie Glauben, dann wird sich der potentielle Kundenkreis für NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in den nächsten Jahren verdoppeln.

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft



Mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Billionen USD bis 2030 repräsentiert Diabetes eines der am schnellsten wachsenden Medizinprobleme der Welt. Rund 10% der Weltbevölkerung sind von dieser Krankheit betroffen,. Beinahe jeder hat in seinem Bekanntenkreis jemanden, der sich mehrmals täglich Insulin spritzen muss. Das ist aber gar nicht mehr notwendig…

NuGen Medical Devices Inc.

WKN: A3DABK, TSXV: NGMD

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist ein Spezialunternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Technologien zur Arzneimittelabgabe konzentriert. Sein Hauptgeschäft ist die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen nadelfreien Injektionsgeräten und -systemen für die subkutane Verabreichung von Medikamenten für mehrere wichtige Bereichen, einschließlich Diabetes, Anaphylaxie schwere Migräne, erektile Dysfunktion, chronische Anämie, Neutropenie, autoimmune rheumatoide Arthritis, Wachstums- und Fruchtbarkeitshormone, Psoriasis sowie DNA- und herkömmliche/pädiatrische Impfstoffe.

Das Flaggschiff ist der InsuJet, die nadelfreie Insulin-"Spritze", welche in 42 Ländern zugelassen ist und in 11 Ländern bereits vertrieben wird.

Management:

Der neue CEO Richard Buzbuzian könnte für das Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg sein. Er ist ein Kapitalmarktmanager mit über 25 Jahren Erfahrung in Kanada und Europa. Zuvor war Herr Buzbuzian Präsident von Drone Delivery Canada (TSXV: FLT), das er mitbegründete, an die Börse brachte und über 120 Mio. Dollar (CDN) an Eigenkapitalfinanzierungen aufbrachte, wodurch eine Marktkapitalisierung von über 550 Mio. Dollar (CDN) erzielt wurde. Er will den InsuJet nun professionell vermarkten!

InsuJet, unser nadelfreies Injektionsgerät, bietet weltweit enorme Verkaufschancen, ist in 42 Ländern zum Verkauf zugelassen und hat in 11 Ländern aktive Vertriebsvereinbarungen. Ich möchte unser bestehendes Geschäft mit einem erweiterten Plan zur Monetarisierung von InsuJet-Verkäufen mit einem E-Commerce-Modell (hauptsächlich B2C) ergänzen. Eine Region von besonderem Interesse für uns ist Europa, wo InsuJet bereits zum Verkauf zugelassen ist und ein großer TAM (Total Addressable Market) vorhanden ist, der auf über 13 Milliarden Euro geschätzt wird. Die Nachfrage in dieser Region könnte leicht durch ein E-Commerce-Modell gedeckt werden, bei dem Onlinekäufe mit Versand und Erfüllung durch Drittanbieter zum Einsatz kommen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen detaillierter über die Einführung dieses Plans zu berichten. - Richard Buzbuzian, President und CEO von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*

Zugelassen in über 40 Ländern

Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Cyprus, Czech, Croatia, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Jordan, Kingdom of Saudi Arabia, Latvia, Luxembourg, Lithuania, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, Yemen

Das wirklich sensationelle an diesem System von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist, dass es sich nicht mehr in der Entwicklungsphase befindet, sondern für den "InsuJet", eine Version speziell für Diabetiker, schon eine breite Zulassungsbasis hat. Und nicht nur das, man kann das Gerät schon online bestellen und die Kritiken sind phantastisch. Das Wichtigste aber - es ist "idiotensicher" und super einfach zu handhaben!

Der Markt

Der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zielt auf den Diabetes-Markt ab, und diese Branche explodiert gerade förmlich. Nach Schätzungen der Internationalen Diabetes Förderation wird die Zahl der Diabetiker weltweit bis 2025 um mehr als 50 Prozent ansteigen (Quelle: Handelsblatt). In Deutschland sind etwa 10% der Diabetiker Kinder zwischen 0 und 18 Jahren.

Die Vorteile der "nadellosen" Injektion

Stichwort: Nadelphobie

Diabetes bei Kindern

Schmerzfreie Administrierung - genauere Einnahme

Vorteile für Ärzte und Krankenschwestern

weniger medizinscher Abfall

exakte Dosierung



Mitbewerber

Natürlich wollen wir nicht verhehlen, dass es auch andere Geräte gibt, mit denen man ohne Nadel Wirkstoffe injizieren kann. Diese sind aber oft nur für den klinischen Einsatz konzipiert. Für Diabetiker sind diese Geräte oft so zugeschnitten, dass nur eine bestimmte Insulinmarke damit einsetzbar ist. Der InsuJet ist aber markenübergreifend einsetzbar. Dank des wiederverwendbaren InsuJet-Düsendesigns ist das Gerät perfekt für die Insulintherapie geeignet. Andere nadelfreie Injektoren verwenden Einwegdüsen, wodurch sie deutlich unpraktischer sind.

Fazit:

Zulassungshürden gibt es für NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, abgesehen vom US-Markt, keine mehr zu überwinden, aber auch die dürften nicht zu hoch liegen, denn man kann immerhin auf die EU-Genehmigung verweisen, und allein der EU-Markt ist gigantisch groß. Die Vorteile einer "nadellosen" Verabreichung von Insulin liegen auf der Hand:

kein Schmerz,

keine Entzündungen an der Einstichstelle

weniger medizinischer Abfall



Die einzige Frage, die sich nun stellt, ist, ob der neue CEO nun die Verkaufslawine lostreten und die Vorzüge des InsuJets ins rechte Licht rücken kann. Wenn dies gelingt, und davon gehen wir aus, dann ist die derzeitige Bewertung von etwa 35 Mio. CAD ein wahres Schnäppchen mit echtem Vervielfachungspotential!

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA67054F1009