Das Bankenbeben in den USA hat die Lust der Anleger auf Techwerte geweckt. Der Nasdaq 100 ging am Donnerstag mit einem Plus von 330 Punkten aus dem Handel - die Aktie von Amazon zog um vier Prozent an und notiert zum ersten Mal seit vier Wochen wieder über 100 Dollar. Auf diese Marken kommt es nun an.

