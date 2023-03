DJ Allianz: Banken werden nach SVB-Insolvenz vorsichtiger

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswirte der Allianz rechnen damit, dass die Banken dies- und jenseits des Atlantiks nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank (SVB) vorsichtiger bei der Vergabe von Krediten sein werden. "Die geplante Abwicklung der SVB bringt direkte Kosten für andere US-Banken mit sich, die über höhere Beiträge zur Einlagensicherung FDIC zur Entschädigung aller Einleger aufkommen müssen", schreiben sie in einem Kommentar. Noch kritischer finden sie, dass es auch eine indirekte Auswirkung in Form von Moral Hazard gibt, da die Federal Reserve bereit zu sein scheine, scheiternde Banken weiterhin zu stützen.

"Auf kurze Sicht werden sich die Finanzierungsbedingungen in der US-Wirtschaft und in anderen Ländern weiter verschärfen, da die Banken ihre Kreditvergabestandards anheben und ihre Liquiditätspositionen sorgfältig absichern, was die Kreditvergabe weiter einschränkt", kalkulieren die Allianz-Analysten. Sie halten die Banken des Euroraums aber generell für gut kapitalisiert und verweisen auf eine gute Liquiditätsausstattung.

Aus den jüngsten EZB-Quartalsberichten zur Kreditvergabe geht hervor, dass die Institute ihre Kreditstandards bereits deutlich gestrafft haben und für das erste Quartal mit einer weiteren Straffung rechnen. Das dürfte Auswirkungen für Wachstum und Inflation haben, was durchaus den Absichten der Europäischen Zentralbank (EZB) entspricht.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2023 03:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.