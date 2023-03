Elf amerikanische Banken stützen die kriselnde US-Regionalbank First Republic mit 30 Milliarden Dollar. Das dürfte vor dem Wochenende gerade in den USA die Unsicherheit reduzieren. In Europa kam es gestern zwar ebenfalls zu einer leichten Erholung und heute stehen die Zeichen an den Märkten ebenfalls auf grün. Aktien der Deutschen Bank sollten Anleger nun indes verkaufen.Im Gegensatz zum Branchenindex Euro Stoxx Banks, der die Stützung der Credit Suisse am Handelsende mit einem Plus von 1,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...