London (ots) -Erklärung von Roger Waters zu Antisemitismus, seiner Kritik an der israelischen Regierung und der MeinungsäußerungsfreiheitErklärung von Herrn George Roger Waters vom 16.03.2023:"Meine Anwälte leiten Schritte ein, um sicherzustellen, dass meine Konzerte in München und Frankfurt im Mai 2023, wie vertraglich vereinbart, stattfinden. Die Menschenrechte und die Meinungsäußerungsfreiheit für alle Menschen, wie im deutschen Recht vorgesehen, müssen durchgesetzt werden. Deshalb ergreife ich diesen Schritt, um sicherzustellen, dass der Wille einiger weniger mich nicht daran hindert, in Frankfurt und München aufzutreten.Ich gehe diesen beispiellosen Schritt, den Rechtsweg zu beschreiten, um mich vor den verfassungswidrigen Maßnahmen zweier Behörden zu schützen, die sich offenbar auf eine grundlegend falsche Anschuldigung stützen, die gegen mich erhoben wurde, nämlich dass ich antisemitisch sei.Ich möchte ein für alle Mal klarstellen, dass ich nicht antisemitisch bin und niemals antisemitisch gewesen bin, und nichts, was irgendjemand sagen oder veröffentlichen kann, wird daran etwas ändern. Meine allgemeinbekannten Ansichten beziehen sich ausschließlich auf die Politik und die Handlungen der israelischen Regierung und nicht auf die Menschen in Israel. Antisemitismus ist abscheulich und rassistisch, und ich verurteile ihn ebenso vorbehaltlos, wie alle Formen von Rassismus.Weder muss ich noch werde ich meinen Standpunkt in dieser Frage immer wieder deutlich machen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Wahrheit und das Recht durchsetzen werden und dass es diesen Behörden nicht gelingen wird, mir eines meiner grundlegenden Menschenrechte zu verweigern."