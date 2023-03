DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Scholz sieht keine Gefahr einer neuen Finanzkrise

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht nach der Pleite der Silicon Valley Bank und den Turbulenzen rund um die Credit Suisse keine neue Finanzkrise auf Deutschland und Europa zukommen. "Die Gefahr sehe ich nicht", sagte Scholz in einem Interview mit dem Handelsblatt. "Das Geldsystem ist nicht mehr so fragil wie vor der Finanzkrise." Daher erwarte er auch keine Konsequenzen für deutsche Sparer. "Die Einlagen der deutschen Sparerinnen und Sparer sind sicher", unterstrich Scholz.

Scholz erteilt Forderungen nach höheren Schulden eine Absage

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im koalitionsinternen Haushaltsstreit Forderungen nach höheren Schulden eine Absage erteilt. Die Regierung habe Deutschland mit hunderten Milliarden Euro erfolgreich durch gleich zwei große Krisen geführt, sagte er mit Blick auf die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg dem Handelsblatt. "So wird es nicht auf Dauer weitergehen können."

Lindner attackiert Regierung in Paris wegen Verbrennerverbots

Im Streit um das von der EU geplante Verbot für Verbrennungsmotoren in Neuwagen ab 2035 hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seinen französischen Amtskollegen Bruno Le Maire scharf angegriffen. "Es ist sehr bedauerlich, dass die französische Regierung ein Kräftemessen ankündigt, um den Verbrennungsmotor zu verbieten", sagte der FDP-Vorsitzende der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France.

Zahl der Baugenehmigungen bricht im Januar ein

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Januar regelrecht eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 21.900 Wohnungen genehmigt. Das waren 26,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Gründe dafür sind Materialmangel und hohe Kosten für Baumaterialien, Fachkräftemangel am Bau und zunehmend höhere Bauzinsen.

Zahl der Regelinsolvenzen steigt im Februar

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar um 10,8 Prozent gegenüber Januar gestiegen. Im Januar war sie hingegen um 3,2 Prozent gegenüber Dezember gesunken.

Export, Import und Konsum von Fleisch in Deutschland rückläufig

Deutschland exportiert immer weniger Fleisch. Im Jahr 2022 wurden knapp 2,9 Millionen Tonnen Fleisch und Fleischwaren ausgeführt - der Großteil davon in andere Staaten der Europäischen Union (EU). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, entspricht das einem Rückgang von 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den vergangen fünf Jahren gingen die Fleischexporte um 19,3 Prozent zurück. Ein Grund für die rückläufigen Fleischexporte dürften Einfuhrbeschränkungen in Abnehmerländern wie China sein.

Massive Flugausfälle durch Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen haben am Freitagmorgen Warnstreiks an vier Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg begonnen. Betroffen sind die Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. In Stuttgart sind alle Starts und Landungen des Tages gestrichen, und auch an den anderen Standorten fielen gleich am Morgen viele Verbindungen aus.

Italienische Regierung beschließt umfassende Steuerreform

Die italienische Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Grundzüge einer umfassenden Steuerreform beschlossen, die niedrigere Steuern für Arbeitnehmer und Unternehmen vorsieht, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ziel des Gesetzentwurfs sei es, das italienische Steuersystem 50 Jahre nach der letzten umfassenden Reform strukturell zu revolutionieren, hatte die Regierung zuvor mitgeteilt. Die Reform soll in zwei Jahren in Kraft treten.

Melonis Kabinett will umstrittene Brücke nach Sizilien bauen

Das Kabinett der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni hat ein umstrittenes Projekt zum Bau einer Brücke wiederbelebt, die Sizilien mit dem Festland verbinden und mehrere Milliarden Euro kosten soll. Das Kabinett verabschiedete ein entsprechendes Dekret, welches das Parlament in 60 Tagen in ein Gesetz umwandeln muss.

EU-Umweltminister verständigen sich auf weniger Schadstoffemissionen in Industrie

Die Umweltminister der EU-Staaten haben sich auf eine stärkere Verringerung von Schadstoffausstößen großer Industriebetriebe verständigt. Wie das Bundesumweltministerium mitteilte, sollen sich künftig europaweit mehr große Industrieanlagen und landwirtschaftliche Betriebe an bestimmte Schadstoffgrenzen halten. Demnach sollen auch Bergbaubetriebe erstmals unter die Richtlinie fallen. Deutschland hatte dem Vorschlag zugestimmt.

Peking ruft Kiew und Moskau zu Friedensgesprächen auf

Der chinesische Außenminister hat Kiew und Moskau dazu aufgefordert, "so schnell wie möglich" wieder Friedensverhandlungen aufzunehmen. Peking hoffe, "dass alle Parteien ruhig bleiben, Zurückhaltung üben, Friedensgespräche wieder aufnehmen und auf den Weg der politischen Lösung zurückkehren", sagte Qin Gang nach Angaben seines Ministeriums bei einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Der ukrainische Außenminister gab an, in dem Gespräch sei es auch die Bedeutung der territorialen Integrität der Ukraine gegangen.

Chinas Präsident Xi von Montag bis Mittwoch in Russland

Vor dem Hintergrund der russischen Offensive in der Ukraine wird Chinas Präsident Xi Jinping in der kommenden Woche zu einem Gipfeltreffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin nach Russland reisen. Auf Einladung Putins werde Xi von Montag bis Mittwoch Russland einen Staatsbesuch abstatten, teilte das chinesische Außenministerium mit. Laut dem Kreml geht es bei dem Treffen vor allem um einen Ausbau der Beziehungen.

Militär: Vermisste zweieinhalb Tonnen Uran in Libyen wieder aufgetaucht

In Libyen sind nach Angaben eines Militärführers zweieinhalb Tonnen Uran wieder aufgetaucht, die die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zuvor für verschollen erklärt hatte. "Die Situation ist unter Kontrolle und die IAEA informiert", sagte der General Khaled al-Mahjoub der AFP. Die Behälter seien "kaum fünf Kilometer weiter" von ihrem ursprünglichen Lagerort in Südlibyen aufgetaucht, teilte er über Facebook mit.

Kongress will rechtliche Grundlage für Einmarsch im Irak vor 20 Jahren abschaffen

20 Jahre nach dem Einmarsch der US-Armee im Irak - und mehr als zehn Jahre nach dem Ende des Krieges - will der US-Kongress die rechtliche Grundlage für den Militäreinsatz abschaffen. Der Senat votierte bei einer prozeduralen Abstimmung mit breiter Mehrheit dafür, die im Oktober 2002 erteilte sogenannte Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt (Authorization for Use of Military Force; AUMF) gegen den Irak aufzuheben.

Pjöngjang: Getestete Rakete war "Monsterrakete" Hwasong-17

Nordkorea hat seinen jüngsten Raketentest verteidigt und zugleich bekanntgegeben, dass es sich um den Test einer von Experten als "Monsterrakete" bezeichneten Hwasong-17 gehandelt habe. Die Interkontinentalrakete sei rund tausend Kilometer weit geflogen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Sie sei schließlich in der anvisierten Zone im Ostmeer gelandet, das auch als Japanisches Meer bekannt ist.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Feb Arbeitslosenzahl 459.000

Schweden Feb Arbeitslosenquote 8,2%

