FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIFECORE BIOMEDIC. DL-,01 LDE US5147661046
AB/FROM ONWARDS 17.03.2023 08:14 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIFECORE BIOMEDIC. DL-,01 LDE US5147661046
AB/FROM ONWARDS 17.03.2023 08:14 CET