Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von allen Zentralbanken, die in diesem Monat zusammentreten, hatte die EZB die am wenigsten beneidenswerte Aufgabe, so Dave Chappell, Senior Fixed Income Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle Investments.Sollte sie an ihrer bereits eingegangenen Verpflichtung zu einer Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte festhalten - und so ihren verspäteten Kampf gegen die Kerninflation und das Risiko steigender Preise fortsetzen? Oder sollte sie lediglich eine Anpassung um 25 Basispunkte vornehmen beziehungsweise die Zinsen sogar auf dem aktuellen Niveau halten? Immerhin sei die Unsicherheit an den Finanzmärkten gestiegen, ausgelöst durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank Ende letzter Woche und noch verstärkt durch den gestrigen Einbruch des Aktienkurses der Credit Suisse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...