Volkswagen baut seine Batterieproduktion für Elektroautos aus und will dabei auch in Rohstoffminen investieren, um die notwendigen Ressourcen zu sichern. "Der Flaschenhals bei den Rohstoffen sind die Abbaukapazitäten. Deshalb müssen wir auch direkt in Minen investieren", sagte Technikvorstand Thomas Schmall in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.Das Unternehmen baut ein Netzwerk von Batteriefabriken auf, um die steigende Nachfrage nach Batterien für Elektroautos zu decken, wobei allein ...

