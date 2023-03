DJ PRESSEMITTEILUNG/tktVivax: Stadtwerke Waldshut-Tiengen und FÖFA kooperieren beim Glasfaserausbau

Dies ist eine Presseinformation der tktVivax GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen und die Baugenossenschaft FÖFA Waldshut-Tiengen eG arbeiten beim Glasfaserausbau ab sofort eng zusammen. Ziel ist es, nicht nur die rund 800 Wohneinheiten der FÖFA im Stadtgebiet mit Glasfaseranschlüssen auszustatten. Auch die Haushalte in den angrenzenden Gebieten sollen für einen Anschluss gewonnen werden. Insgesamt sind es cirka 3.500 Wohneinheiten, die über die Stadtwerke Waldshut-Tiengen künftig nicht nur lichtschnelles Internet erhalten können, sondern auch weitere Produkte wie die Telefonie und ein neues attraktives TV-Angebot. Mit der Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken und der Immobilienwirtschaft schlägt Waldshut-Tiengen ein neues Kapitel beim Glasfaserausbau auf. Bundesweit werden in solchen Kooperationen große Chancen für den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Glasfasernetze, aber auch für den Aufbau neuer Geschäftsfelder für die Stadtwerke gesehen.

Vorvermarktung startet

Mit Unterstützung der Glasfaser-Sezialisten von tktVivax, die auch für die Machbarkeitsanalyse des Projektes verantwortlich waren, startet dazu nun ein Vorvermarktungsverfahren, mit dem geklärt werden soll, ob in den betroffenen Liegenschaften in der Nähe der FÖFA-Gebäude ausreichend Interesse an einem Glasfaseranschluss besteht.

Der Auftakt der Vermarktung war die Informationsveranstaltung für die FÖFA-Mieter Mitte März 2023. Dabei überzeugte die neue Produktstruktur der Stadtwerke Waldshut-Tiengen und viele Anwohner schlossen direkt Produktverträge ab. Gleichzeitig werden in den kommenden Wochen Vertriebsmitarbeiter in den betroffenen Liegenschaften unterwegs sein, um die Bewohner vor Ort über die Vorteile eines Glasfaseranschlusses zu beraten und alle Fragen zu den Glasfaser-Produkten sowie den Anschluss- und Wechselprozessen vom derzeitigen Provider zu klären.

Die neuen Produkte und weitere Informationen finden Sie auf www.netzwerk-wt.de.

Kontaktdaten:

tktVivax GmbH - Dirk Fieml

Fasanenstr. 33 - 10719 Berlin

Tel: +49 30 235 919 200

d.fieml@tkt-vivax.de

www.tkt-vivax.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de

www.press-n-relations.com

Die tktVivax Group mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Stuttgart, Köln unterstützt ihre Kunden als ganzheitlicher Umsetzungsbegleiter für den Glasfaserausbau. Mit rund 150 Beschäftigten in den Gruppenunternehmen deckt tktVivax den kompletten Prozess bei der Planung und Umsetzung von Glasfaserprojekten ab. Die Palette der Leistungen reicht von der Strategiefindung, Business-Analyse und Fördermittelberatung über die Planung und den Bau von Glasfaserinfrastrukturen bis hin zum Vertrieb von Telekommunikations-Produkten und dem Betrieb von Telekommunikationsnetzen. Dazu kommen eigene IT-Lösungen wie etwa das Netz- und Betriebsmanagementsystem DICILINA. Unter dem Dach der tktVivax Group sind die Unternehmen Vivax Consulting, Vivax Engineering, Vivax Solution, Vivax Net, Cogento sowie die LBG Breitbandgesellschaft angesiedelt. Zielgruppe für Produkte und Dienstleistungen sind sowohl Stadtwerke, Netzbetreiber als auch Kommunalverwaltungen und Landkreise.

Dies ist eine Presseinformation der tktVivax GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2023 04:22 ET (08:22 GMT)