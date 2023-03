Die Erleichterung nach der EZB-Sitzung am Donnerstag ist beim DAX auch am Freitag weiter spürbar. Der deutsche Leitindex setzt seine Erholung fort und notiert wieder über 15.000 Punkten. Nach dem Bankenbeben zuletzt macht sich auch bei Commerzbank, Deutsche Bank und Co Erleichterung breit - die Aktien führen den Index an. Alle Details und weitere Informationen zum DAX finden Sie im Video.

