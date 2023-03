EZB verkündet weitere Zinsanhebung & Kostenloses Ticket zur Invest

Werbung







Gespannt haben die Märkte auf die Zinsentscheidung der EZB gewartet. Nach der heutigen Sitzung des EZB-Rats werden die Zinsen nun weiter angehoben.



Die Europäische Zentralbank muss die geldpolitischen Entscheidungen weiterhin in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld treffen. Die Inflation im Euroraum ist weiterhin deutlich über dem Ziel von 2% und besorgniserregende Entwicklungen bei einigen Banken setzen die Zentralbank zusätzlich unter Druck. Am heutigen Donnerstag hat nun der EZB-Rat mit großer Mehrheit seine Entscheidung getroffen: Der Leitzins wird um 50 Basispunkte auf jetzt 3,5% angehoben. In der darauffolgenden Pressekonferenz betont Präsidentin Lagarde zudem noch einmal das Ziel, die Inflation mittelfristig wieder auf 2% zu bringen und versichert in Bezug auf die Bankenstabilität, dass es keinen Kompromiss zwischen Finanzstabilität und Preisstabilität geben wird.









