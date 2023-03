Köln (ots) -10 Jahre "Sing meinen Song" bedeutet in Zahlen: 420 getauschte Songs, 60 gesungene Duette, 59 Künstler:innen, fünffacher Platz 1 in den Album-Charts, 5 Platin- sowie 6 Gold-Auszeichnungen und ca. 1,7 Millionen verkaufte Alben* - ein Meilenstein, der gefeiert werden muss. Ab 25.4. lädt Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding immer dienstags um 20:15 Uhr zur Geburtstags-Staffel von Deutschlands beliebtestem Tauschkonzert ein. 2019 nahm er das erste Mal als Künstler teil und führt in diesem Jahr zum dritten Mal als Gastgeber durch die mehrfach ausgezeichnete Sendung. Gemeinsam mit SILBERMOND-Frontfrau Stefanie Kloß, Singer-Songwriterin LEA, Sänger und Songwriter Clueso, Chartstürmer Nico Santos, Songwriter und Rapper Montez sowie Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann lässt er große Songs neu aufleben. Jede Woche steht eine:r der Künstler:innen im Fokus und bietet die eigenen Hits zum Tausch an - ein echter Gefühlsgroove! Die Mischung aus neuen und bekannten "Sing meinen Song"-Artists nimmt die VOX-Zuschauer:innen mit ihren Interpretationen und Storys auf eine musikalische Reise mit noch nie gehörten Songs und sehr privaten Einblicken.Die Ausstrahlungstermine der 10. Staffel von "Sing meinen Song" im Überblick:25.4., Folge 1: Stefanie Kloß/SILBERMOND2.5., Folge 2: Montez9.5., Folge 3: LEA16.5., Folge 4: Clueso23.5., Folge 5: Alli Neumann30.5., Folge 6: Nico Santos6.6., Folge 7: Johannes Oerding13.6., Folge 8: DuetteAlle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach TV-Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf RTL+ abrufbar sowie ab Folge 2 bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und zwei Jahre lang nach Ende der Staffel verfügbar.Das Album zur Sendung:Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist das VOX-Format seit jeher ein voller Erfolg. Die bisher erschienenen 15 Alben zur Sendung erreichten insgesamt fünffachen Platin - und sechsfachen Goldstatus und weit über 500 Mio. Streams. Am 19. Mai 2023 erscheint "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 10" als Super Deluxe Digipack mit den 42 Tauschsongs und fünf Duetten auf insgesamt drei CDs und aufwändig gestaltetem Booklet. Am 16.3. ist der Vorverkauf des Albums gestartet.Die offizielle Playlist mit den besten Tauschsongs der letzten Staffeln von "Sing meinen Song" steht auf RTL+ Musik bereits zum Streamen bereit. Passend zum Start der Geburtstags-Staffel werden ab dem 25.4. wöchentlich die jeweils neu getauschten Hits in der Playlist zu finden sein. Derzeit können Streamer:innen das Max-Paket mit Video- und Audio-Streaming auf RTL+ 30 Tage kostenlos testen."Die Story" im Anschluss an das Tauschkonzert:Auch im Anschluss an "Sing meinen Song" dreht sich ab dem 25.4. bei VOX alles um die teilnehmenden Musiker:innen. Um 22:15 Uhr übernimmt Moderatorin Laura Dahm das Kommando. Für die Doku-Reihe "Die Story" ist sie backstage unterwegs und spricht mit den Künstler:innen über den besonderen Spirit der Sendung und nimmt die Zuschauer:innen mit auf eine Zeitreise durch Privatleben und Karriere der Musiker:innen.Noch Fragen?Dann nehmen Sie an unserem digitalen "Sing meinen Song"-Interviewtag am 11. und 12. April teil und sprechen mit den Künstler:innen des Geburtstags-Casts: Bei unserem Interviewtag haben Sie die Möglichkeit, Einzelinterviews mit Johannes Oerding, Stefanie Kloß, LEA, Clueso, Nico Santos, Montez sowie Alli Neumann zu führen. Teilen Sie uns in Ihrer Anmeldung zum Interviewtag bitte mit, mit wem Sie ein Einzelinterview am Telefon oder via Videochat führen möchten. Wir stimmen die Anfragen dann ab. Bitte beachten Sie, dass die Zitate aus den Interviews vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung bis 27. März unter kommunikation@rtl.de.Weitere Informationen sowie noch mehr Daten/Zahlen/Fakten zum Jubiläum finden in unserem Mediahub.*Die Platzierungen und Auszeichnungen beziehen sich auf das Album zur Sendung.Pressekontakt:Katrin BechtoldtRTL Deutschland GmbHKommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5465629