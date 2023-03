Die Lufthansa-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten ganze 65% an Wert gewonnen und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 10,00 Euro. Dabei ging es alleine in den vergangengen drei Monaten um 25% nach oben. Doch ist die Lufthansa-Aktie jetzt ein Kauf? Fakt ist: Im Fokus: Lufthansa-Aktie Anleger verloren mit Lufthansa-Aktien seit 2013 insgesamt -13,0% ihres eingesetzten Kapitals....

Den vollständigen Artikel lesen ...