DJ IMK erwartet trotz leicht höherem Rezessionsrisiko moderates Wachstum

BERLIN (Dow Jones)--Das Rezessionsrisiko der deutschen Wirtschaft ist nach Aussage des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in den vergangenen Wochen geringfügig gestiegen. Allerdings bleibe es auf relativ niedrigem Niveau und signalisiere für Deutschland moderates Wachstum. Der Konjunkturindikator des Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, der nach einem Ampelsystem arbeitet, steht laut IMK auf "gelb-grün".

Die Indikator-Prognose deute für die kommenden Monate auf ein "gedämpftes Wachstumstempo" hin, aber nicht auf eine "durchgreifende Konjunkturerholung", wie IMK-Konjunkturexperte Peter Hohlfeld erklärte.

Der Indikator, der Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen Kenngrößen bündelt, weist für die drei Monate von März bis Ende Mai ein Rezessionsrisiko von 23,0 Prozent aus. Anfang Februar waren es 21,7 Prozent für die folgenden drei Monate.

Laut IMK ist es nicht ausgeschlossen, dass die deutsche Wirtschaft mit Blick auf das zu Ende gehende erste Quartal eine leichte technische Rezession durchlaufen habe. Eine technische Rezession liegt vor, wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwei Quartale in Folge zurückgeht. Dazu würde passen, dass der IMK-Konjunkturindikator noch im Dezember, als es um den Ausblick bis Ende Februar ging, "rot" signalisierte, so das IMK.

Insgesamt positiv wirkten auf die Konjunkturlage einige Stimmungs- und Finanzmarktdaten. IMK verwies auf den zuletzt gestiegenen Ifo-Geschäftsklimaindex. Außerdem sei der Aufschlag, den Unternehmen für ihre Anleihen gegenüber Staatspapieren zahlen müssten, in den vergangenen Wochen rückläufig. Dagegen belasteten aber die hohe Inflation und die deutlich gestiegenen Geldmarktzinsen insbesondere die Baubranche. Außerdem entwickelten sich die Aufträge aus dem Inland an das verarbeitende Gewerbe in letzter Zeit schwach, ebenso wie die Produktion in energieintensiven Industriezweigen, etwa der Chemie.

Laut Hohlfeld hat die Stabilisierungspolitik der Bundesregierung dabei geholfen, dass die konjunkturellen Aussichten angesichts dieser Gemengelage auch schon für die kommenden Monate eher positiv seien. "Ohne die vielfältigen expansiven fiskalischen Maßnahmen der Bundesregierung wäre es zu einem stärkeren und längeren Abschwung gekommen", so der Ökonom.

March 17, 2023 04:49 ET (08:49 GMT)

