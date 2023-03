© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa-Zentralbild



Der Bitcoin setzt seinen Höhenflug fort. Am Freitagmorgen hat er erneut die Marke von 26.000 US-Dollar zurückerobert. Geht die Bitcoin-Rallye weiter?

Am Kryptomarkt ging es zuletzt wieder aufwärts. Offenbar hoffen Anleger, dass die US-Notenbank im Zuge der US-Bankenkrise das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln wird. Zudem wirkten sich die jüngsten Maßnahmen zur Stützung des Bankensektors laut Bloomberg positiv auf den Bitcoin aus.

"Jedes Anzeichen von Zinssenkungen sollte Kapital in risikoreichere Anlagen treiben, was wahrscheinlich ausreicht, um mehr institutionelle Anleger in den Kryptomarkt zu locken, unabhängig davon, ob sie die Investitionsthese für Bitcoin verstehen oder daran glauben", so Noelle Acheson, Autorin des Newsletters "Crypto Is Macro Now".

Der Bitcoin, die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt, ist am Freitagmorgen laut CoinMarketCap.com um mehr als fünf Prozent gestiegen. Ein Bitcoin kostet derzeit 26.137 US-Dollar - das ist der höchste Stand seit Juni 2022.

Auch andere Kryptowährungen konnten zuletzt deutlich zulegen. Der Marktwert aller 22.948 digitalen Währungen weltweit liegt derzeit bei mehr als 1,1 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Zu Jahresbeginn waren es noch 795 Milliarden US-Dollar.

Ist die Zeit der Megatrends vorbei? Diese Aktien zeigen: NEIN. Man muss nur wissen, wo man sie findet. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion