Die aktuell längste Serie: McDonalds mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.42%) - die längste Serie dieses Jahr: Hugo Boss 11 Tage (Performance: 10.62%). Tagesgewinner war am Donnerstag Credit Suisse mit 19,15% auf 2,02 (446% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -22,91% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 19 im BSN Watchlist) vor Advanced Micro Devices, Inc. mit 7,72% auf 96,60 (236% Vol.; 1W 14,96%) und MorphoSys mit 7,37% auf 14,64 (153% Vol.; 1W -2,72%). Die Tagesverlierer: Sportradar Group mit -9,63% auf 9,85 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,81%), SolarEdge mit -6,81% auf 285,57 (142% Vol.; 1W -8,92%), GVC Holdings mit -5,59% auf 13,50 (10% Vol.; 1W -8,78%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft ...

