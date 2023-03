Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die beiden Green Bonds 2020/25 (WKN A289R8) und 2022/28 (WKN A3E5WT) der reconcept GmbH weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Nach Einschätzung der KFM-Analysten werden sowohl nachhaltige Geldanlagen als auch Erneuerbaren Energien-Projekte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Beide reconcept-Anleihen befinden sich im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.

Die reconcept GmbH ist ein Emissionshaus und Projektentwickler mit holdingähnlichen Eigenschaften, welches inzwischen auf eine 25jährige Historie zurückblicken kann. Neben den Umsatzerlösen aus dem Emissionsgeschäft ist die Gesellschaft im Wesentlichen wirtschaftlich abhängig von den Ergebnissen der operativ tätigen Tochtergesellschaften bzw. deren Beteiligungen. Die Analysten erwarten, dass sich das Marktumfeld für das Unternehmen weiter positiv entwickeln wird. Ein Indiz dafür seien zum Teil die zwischenzeitlich realisierten Rekordpreise an der Strombörse. In Verbindung mit einer Rendite in Höhe von 6,396% p.a. (auf Kursbasis von 99,80% am 16.03.2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...