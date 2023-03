Wenn sich die US-Großbanken zusammentun, um die First Republic Bank zu stützen, löst das wahrscheinlich das große aktuelle Problem. Aber viel mehr als das wird es wohl nicht bringen. Die Turbulenzen im US-Bankensektor haben viele Fragen aufgeworfen, und auch die Herausforderungen durch die Inflation halten weiter an. Wie geht es jetzt weiter?Von Telis DemosThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusEine massive Finanzspritze der größten Banken des Landes in Höhe von 30 Milliarden Dollar für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...