FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Turbulenzen im Finanzsektor beschäftigen die EZB-Bankenaufsicht auch am Freitag. "Das Aufsichtsgremium trifft sich zum Meinungsaustausch und um die Mitglieder über aktuelle Entwicklungen im Bankensektor zu informieren", sagte eine Sprecherin der Europäischen Zentralbank auf Anfrage. Bereits Anfang der Woche gab es eine Sondersitzung. Die Probleme mehrerer Regionalbanken in den USA und Turbulenzen rund um die Schweizer Großbank Credit Suisse sorgen für Unruhe an den Finanzmärkten. Bankaufseher treffen sich in derartigen Situationen meist regelmäßig. Die Notenbank hatte am Vortag betont: "Der Bankensektor des Euroraums ist widerstandsfähig: Kapital- und Liquiditätspositionen sind solide."/mar/DP/tih