In Kooperation mit US-Behörden macht das Bundeskriminalamt den angeblich größten Geldwäschedienst im Darknet dicht. Rund 44 Millionen Euro stellen die Ermittler bei dem Kryptomixer sicher. Auch FTX-Gelder sollen hier gewaschen worden sein. Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen einen der größten Geldwäschedienst im Darknet gelungen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) bereits am Mittwoch mitteilte, hat man gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main die in Deutschland ansässigen Server der Plattform "Chipmixer" beschlagnahmt. Dabei wurden Daten im Umfang von rund sieben Terabyte sowie Bitcoin im Wert von derzeit umgerechnet rund 44 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...