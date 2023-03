BERGEN (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sind zu einem Besuch auf der größten Bohrinsel der Erde eingetroffen. Auf der Gasförderplattform Troll A vor der norwegischen Westküste wollten sich die beiden Spitzenpolitiker am Freitag über Gaslieferungen nach Europa und die Sicherheit von kritischer Energieinfrastruktur informieren. Begrüßt wurden sie vor Ort vom norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre und dem Chef des norwegischen Öl- und Gaskonzerns Equinor , Anders Opedal. Der Besuch auf der Offshore-Plattform in der Nordsee war aus Sicherheitsgründen nicht vorab öffentlich angekündigt worden.

Nach den Explosionen an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor gut einem halben Jahr hatten die EU und die Nato ihre Bemühungen um den Schutz kritischer Infrastruktur vor Sabotageakten verstärkt. Im Januar riefen sie eine gemeinsame Arbeitsgruppe ins Leben, die am Donnerstag ihr erstes gemeinsames Treffen abhielt. In der Taskforce sollen EU- und Nato-Experten zusammenarbeiten, um die wichtigsten Bedrohungen für die Infrastruktur zu ermitteln und Schwachstellen auszumachen. Dabei geht es um die Energie, aber auch um die weiteren Felder Verkehr, Digitales und Weltraum.

Das Troll-Gasfeld liegt im nördlichen Teil der Nordsee und gilt als zentraler Grundpfeiler der norwegischen Erdgasproduktion. Es beinhaltet rund 40 Prozent der gesamten Gasreserven des norwegischen Festlandsockels. Täglich werden dort knapp 130 Millionen Kubikmeter Erdgas gefördert - das entspricht nach Equinor-Angaben schätzungsweise 30 Prozent des norwegischen Gasexports nach Europa. Im vergangenen Jahr deckte das Feld über 11 Prozent des Gasverbrauchs innerhalb der EU ab. Gleichzeitig ist Troll auch eines der größten Ölfelder auf dem norwegischen Kontinentalsockel - das Öl wird auf den Schwesterplattformen Troll B und C gefördert./trs/DP/tih