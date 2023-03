DJ Vonovia-CEO: Fortschritte bei Investorensuche - "Kapitaldisziplin"

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia macht laut CEO Rolf Buch Fortschritte bei der Suche nach langfristigen Joint-Venture-Investoren für sein Wohnimmobilienportfolio. Der Konzern sei in diesem Zusammenhang in "sehr weit fortgeschrittenen und konstruktiven Diskussionen" bei der Suche nach Partnern für Portfolios in Baden-Württemberg und Schweden, sagte Buch in der online übertragenen Pressekonferenz.

Vonovia hatte vergangenes Jahr angekündigt, künftig ein 13 Milliarden Euro schweres Wohnimmobilien-Portfolio langfristig mit Hilfe von externen Investoren und somit unter effizienterem Einsatz des eigenen Kapitals zu managen, will dabei aber Mehrheitseigentümer und Bewirtschafter bleiben. Der Startschuss für die Suche nach Langfrist-Investoren wurde offiziell Ende September gegeben.

Angesichts des schwierigen Umfelds hat Vonovia unter anderem auch die europäische Expansion "on hold gesetzt", verkauft werde zum Beispiel der 10-prozentige Anteil an einem Wohnportfolio des französischen Bahnkonzerns SNCF, sagte Buch. In der aktuellen Situation sei "Kapitaldisziplin" angesagt. Der Konzern spüre die Zinserhöhungen und deutlich gestiegene Bau-, Material und Finanzierungkosten. Auch stornieren viele Bauträger Buch zufolge derzeit Aufträge. Das Investitionsprogramm sei "redimensioniert" worden, im laufenden Jahr will der Konzern weniger als im Vorjahr investieren. Der Fokus bei der Finanzierung liege derzeit auf besicherter Bankenfinanzierung.

Auch will Vonovia im laufenden Jahr den Verkauf von Wohnimmobilien hochfahren, zusätzlich sollen 2 Milliarden Euro "über Verkauf realisiert" werden und so zur Entschuldung des Konzerns beitragen. Im November hatte Vonovia angekündigt, 2023 die Liquidität über den Verkauf von "Nicht-Kern-Assets" wie Wohnungen und Mehrfamilienhäuser um mindestens 1,5 Milliarden Euro zu erhöhen. In dem Betrag sind die geplanten Joint Ventures mit Investoren sowie der geplante Verkauf des Pflegesegments von der Deutsche-Wohnen-Tochter nicht enthalten.

Das Pflegesegment von Deutsche Wohnen steht seit Mitte 2022 im Schaufenster und Buch zufolge weiterhin zum Verkauf. Vonovia unterstütze Deutsche Wohnen darin, das Pflegegeschäft zu verkaufen, "allerdings nur zu angemessenem Preis", sagte Buch.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2023 06:49 ET (10:49 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.