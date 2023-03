© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Seth Wenig



Die Lage an den Finanzmärkten spitzt sich durch die Bankenkrise deutlich zu. Eine Rezession wird immer wahrscheinlicher. Die Citibank bringt sich in Stellung und setzt auf Value-Aktien.

Die Citi hält eine leichte Rezession in diesem Jahr für sehr wahrscheinlich, wie aus einer Mitteilung an die Kunden hervorgeht. Anlegern legt sie "günstige Aktien mit einer Prise Kursdynamik" nahe, so das Finanznachrichtenportal Barron's. Damit sind günstige Value-Titel gemeint, die über einen bestimmten Zeitraum stetig Kursgewinne eingefahren haben.

Barron's pickt sich in diesem Zusammenhang vier von der Citibank mit "Buy" bewertete Aktien aus der "High-Conviction-Ideen"-Liste heraus. Darunter sind Walmart, T-Mobile US, das Werbetechnologieunternehmen Criteo und das Öl- und Gaspipelineunternehmen Targa Resources. Die beiden letztgenannten sind neu in der Liste.

Bei Criteo bewertet Citi die Verlagerung hin zu Anzeigen auf Einzelhandels- und E-Commerce-Plattformen als Wachstumstreiber. Zudem regen Spekulationen über einen Verkauf des Unternehmens die Kursfantasie an. Laut Medienberichten ist Trade Desk ein Interessent.

Walmart schaffte es auf die Fokusliste, weil das Unternehmen laut Aktienstratege Scott Chronert in einer komfortablen Position ist, die noch unter der Konkurrenz liegenden Preise zu erhöhen. Am 4. April findet das Investment Community Meeting von Walmart statt, von dem sich die Citi-Analysten Einzelheiten zu neuen Erfolgsaussichten versprechen.

T-Mobile US gehört ebenfalls zu Citis Antworten auf eine mögliche Rezession. Das Telekommunikationsunternehmen geht von einem Nettozuwachs von fünf bis 5,5 Millionen Postpaid-Kunden im Jahr 2023 aus. Der Premium-Dienst Magenta MAX spült laut Barron's immer mehr Geld in die Kassen. Zudem verleibte sich die US-Tochter der Deutschen Telekom unter der Woche den Konkurrenten Mint Mobile für 1,35 Milliarden US-Dollar ein, was sich positiv auf den operativen Gewinn und den Cashflow auswirken könnte.

Targa Resources gab für das Jahr 2022 einen bereinigten freien Cashflow von 1,1 Milliarden US-Dollar an, für 2021 einen von 1,13 Milliarden US-Dollar. Zudem überzeugte der Erdgastransporteuer die Citi-Analysten mit seinem gebührenbasierten Vertragsmodell.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion