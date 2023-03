Nyon - Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München auf Manchester City. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.



Titelverteidiger Real Madrid muss es unterdessen mit dem FC Chelsea aufnehmen. Die Sieger dieser beiden Duelle treffen dann im Halbfinale aufeinander. Die weiteren Ergebnisse der Auslosung: Inter Mailand - Benfica Lissabon, AC Mailand - SSC Neapel. Die Hinspiele finden am 11. und 12. April statt, die Rückspiele werden am 18. und 19. April ausgetragen.



Das Finale wird am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul gespielt.

