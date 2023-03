Hamburg (ots) -Geschäftsführung, Vorstände und CEOs sind die Gesichter und Stimmen des Unternehmens nach außen und innen. Diese Protagonist*innen prägen das Image und die Wahrnehmung einer Organisation maßgeblich. Die zugehörige Positionierung formt die Wahrnehmung dieser Person in der Öffentlichkeit, z.B. als Visionärin, Erneuerer, Strategin oder Fachexperte. Expertin Katalin Genius teilt ihre Erfahrungen und gibt praxiserprobte Tipps für die nötige Steuerung der Kommunikation.Termin: Freitag, 21. April 2023. 10:30-12:30 UhrC-Levels wirkungsvoll nach innen und außen positionieren - und die strategische Themenplanung stimmig damit verknüpfenZiel der C-Level-Positionierung ist es, ein passendes Bild der Geschäftsführung oder des Vorstands in der Öffentlichkeit - aber auch nach innen zu etablieren. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein kontinuierlicher Prozess. Dabei ist die Verknüpfung der Unternehmensstrategie mit der richtigen Positionierung essenziell, um in der Kakophonie der täglichen Themenvielfalt die richtigen Töne zu setzen. Ehrliche und authentische Kommunikation ist dabei unerlässlich, denn hier werden auch die Werte gespiegelt, die das Unternehmen vermitteln möchte.Wie erhalten Geschäftsführung, Vorstände oder CEOs die richtigen Konturen, ohne im Einerlei der Botschaften zu verblassen? Wie behält man den Überblick und nach welchen Kriterien trifft man eine Interviewauswahl? Die Antwort liegt im gezielten Themensetting. Katalin Genius, die bei DOUGLAS die externe und interne Unternehmenskommunikation verantwortet, zeigt Erfahrungswerte aus der Praxis und stellt Tools vor, um Kommunikation langfristig erfolgreich auszurichten.Programm:- Konsolidierung von Themen: Aus Flickenteppich wird Gesamtbild- Tipps und Tricks für die erfolgreiche Umsetzung strategischer Themenplanung- Wie spiele ich Themen auf verschiedenen Kanälen? Und wie lassen sich Themen in unterschiedlichen Perspektiven aufbereiten?- C-Level-Positionierung in der strategischen Themenplanung - wofür stehen wir eigentlich?- Positionierung nach innen und außen - Pro & Contra verschiedener Formate- Inspiration anhand von Praxisbeispielen und Einblicke in die strategische Themenplanung von DOUGLASDas Webinar richtet sich an PR-, Marketing- und Kommunikationsverantwortliche aus Unternehmen und Organisationen sowie Berater*innen in Agenturen.Die Referentin Katalin Genius setzt bei der Pressearbeit und internen Kommunikation auf strategisches Themensetting, um die Wahrnehmung von DOUGLAS sowie der Geschäftsführung im eingeleiteten Transformationsprozess zu Europas führendem Anbieter für Premium Beauty zielgenau zu steuern. Die studierte PR-Managerin arbeitet seit 2021 in der Unternehmenskommunikation von DOUGLAS und verantwortet dort die externe und interne Kommunikation.Eckdaten für das Online-Seminar Geschäftsführung, CEO und Vorstände wirksam positionieren- Termin: Freitag, 21. April 2023. 10:30-12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 125 Euro zzgl. MwSt. / 148,75 Euro inkl. MwSt.- Mindestzahl an Teilnehmenden: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/let-s-face-it-geschaftsfuhrung-ceo-und-vorstande-wirksam-positionieren-registrierung-518712181097?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5465984