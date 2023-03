Die Pleite der Silicon Valley Bank und das Drama rund um die Credit Suisse hat die Börse in dieser Woche belastet - zumindest kurzzeitig. Nachdem die Schweizer Nationalbank der Credit Suisse ihre Hilfe anbot, stiegen die Kurse wieder. Ebenso begeisterte die Finanzspritze zahlreicher US-Großbanken für die First Republic Bank den Markt. Es heißt aber, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder ist das Schlimmste jetzt schon vorbei? Diese Frage beantwortet Folker Hellmeyer von der Netfonds AG im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV. Der Chefvolkswirt verrät, ob demnächst deutsche Banken ins Wanken geraten könnten. Außerdem bewertet Hellmeyer in dem Zusammenhang das Handeln der Europäischen Zentralbank. Ob der derzeitige Optimismus berechtigt ist oder es bald wieder kracht am Aktienmarkt, erfahren Sie im Interview.