BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) reist in der kommenden Woche in die USA. Anlass des Besuchs ist die Wasserkonferenz der Vereinten Nationen in New York vom 22. bis zum 24. März. Lemke werde dort unter anderem die Staatengemeinschaft zu einem entschlosseneren Handeln in der globalen Wasserkrise aufrufen, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag in Berlin. Das Ergebnis der Konferenz solle eine Sammlung freiwilliger Verpflichtungen zu einem modernen Wassermanagement sein.

Lemke wird nach Angaben des Umweltministeriums auch die am Mittwoch im Kabinett beschlossene Nationale Wasserstrategie vorstellen und für diesen Ansatz werben. Ein schnelleres Handeln sei beim Thema Wasser dringend erforderlich./svv/DP/mis