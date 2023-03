Bern, (ots) -Am 20. März ist Weltmundgesundheitstag. Er steht unter dem Motto "Sei stolz auf deinen Mund". Die Aktion will Menschen weltweit dazu motivieren, Mund und Zähne zu schätzen und zu pflegen.In vielen Ländern, vor allem im globalen Süden, sind Mundkrankheiten nach wie vor ein grosses Gesundheitsproblem. Sie belasten sowohl die betroffenen Personen als auch ganze Gesundheitssysteme und Volkswirtschaften. Denn Mundkrankheiten führen nicht nur zu Schmerzen, Unwohlsein und zu sozialer Isolation; oft stehen sie auch in Verbindung mit anderen ernsten Gesundheitsproblemen. Deshalb lautet die wichtige Botschaft des World Oral Health Day 2023: Es gibt keinen Grund zu leiden. Die meisten Mundkrankheiten sind weitgehend vermeidbar oder sie können im Frühstadium behandelt werden.Hinter dem World Oral Health Day steht der Weltzahnärzteverband FDI. Das Motto der diesjährigen Kampagne lautet: Sei stolz auf deinen Mund! Wer seine Zähne schätzt und pflegt, kann ohne Scham lächeln, essen und mit anderen Menschen sprechen.In der Schweiz verzichten teilweise Personen mit kleinem Einkommen aus Kostengründen auf den Zahnarztbesuch. Sie wissen oft nicht, dass sich mit guter Mundhygiene teure Behandlungen verhindern lassen. Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO hat deshalb das Pilotprojekt "Mundgesundheit für alle" im Kanton Fribourg lanciert, zusammen mit der SSO Fribourg, der Direktion für Gesundheit und Soziales und der Caritas Fribourg. Das Projekt beinhaltet eine Informationskampagne, zudem geben die SSO Fribourg und Caritas Fribourg eine konkrete Hilfestellung: Personen mit kleinem Einkommen im Kanton Fribourg können sich bei SSO-Zahnärzten zum Sozialtarif behandeln lassen. Die SSO setzt mit diesem Projekt ihr gesellschaftliches Engagement fort und kommt ihren berufsethischen Verpflichtungen nach.Die Website www.worldoralhealthday.org lädt zum Mitmachen ein: Menschen auf der ganzen Welt können die Kampagne unterstützen, indem sie ein personalisiertes Poster erstellen und das Bild über Social Media teilen.Pressekontakt:Für weitere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:Marco Tackenberg, Leiter Kommunikation SSO031 310 20 80, marco.tackenberg@sso.chOriginal-Content von: Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007849/100904549