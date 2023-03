NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

17. März 2023, Toronto (Kanada) / IRW-Press / - JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; FWB: 2JR1) ("Jourdan" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Durchführung einer "Best-Efforts"-Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung beabsichtigt, in deren Rahmen bis zu 42.857.143 Wertpapiereinheiten (jeweils eine "Einheit") zum Preis von 0,07 Dollar pro Einheit ausgegeben werden, um daraus einen Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 Dollar zu generieren (die "Platzierung"). Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines "Warrants", der zum Kauf einer Stammaktie berechtigt, zusammen (jeder ganze Warrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens, die innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum des Warrants zum Ausübungspreis von 0,10 Dollar erworben werden kann.

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 15. April 2023 abgeschlossen. Alle in Verbindung mit der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Der Abschluss der Platzierung ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, zu denen unter anderem auch der Erhalt der Genehmigung von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange ("TSXV") zählt. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV kann an qualifizierte Vermittler ("Finder") ein entsprechendes Vermittlungshonorar ("Finder's Fees") gezahlt werden, das sich aus einer Barprovision in Höhe von bis zu 8 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung sowie Vermittlungs-Warrants ("Finder Warrants") in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten zusammensetzt. Jeder Finder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,10 Dollar pro Aktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Betriebskapital (Working Capital) bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Über Jourdan Resources Inc.

Jourdan Resources Inc. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "JOR" und an der Börse Stuttgart unter dem Symbol "2JR1" notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration, der Produktion und der Erschließung von Lithiumlagerstätten. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in der kanadischen Provinz Quebec, vor allem in den spodumenhaltigen Pegmatiten des La Corne-Batholiths im Umfeld der Lithiummine Quebec von North American Lithium.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rene Bharti, Chief Executive Officer und President

E-Mail: info@jourdaninc.com

Tel: (416) 861-5800

http://www.jourdaninc.com/

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das Angebot, einschließlich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen, der Abschlussbedingungen und des Zeitplans sowie anderer diesbezüglicher Angelegenheiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Jourdan wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralienpreise und Marktnachfrage; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe sowie andere Risiken der Bergbaubranche. Obwohl Jourdan versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Jourdan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSDORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

